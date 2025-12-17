Απρόσμενες ήττες για Μονακό και Ζαλγκίρις: Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής

Η 16η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις, μιας και όλα τα φαβορί ηττήθηκαν. Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε εκτός έδρας από την Μπασκόνια με 85-73 και υποχώρησε στο 9-7, ενώ η Εφές ισοπέδωσε την ισχυρή στην έδρα της Ζαλγκίρις με 87-64, με τους Λιθουανούς να υποχωρούν κι αυτοί στο 9-7.
Η Βιλερμπάν χαμογέλασε μετά από πολύ καιρό, νικώντας εντός έδρας την τραγική Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει ξεχάσει πως είναι να κερδίζεις στην Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια διέλυσε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 86-68.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97
Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77
Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85
Ζαλγκίρις-Αναντολού Εφές 64-87
Βιλερμπάν-Μπάγερν 76-74
Παρτιζάν-Βίρτους 68-86
Μπασκόνια-Μονακό 85-73
Κατάταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
Βαλένθια 11-5
Μπαρτσελόνα 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενέρμπαχτσε 9-6 *
Ζάλγκιρις 9-7
Μονακό 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
Ερυθρός Αστέρας 9-7
Αρμάνι Μιλάνο 9-7
Ολυμπιακός 8-7 *
Βίρτους Μπολόνια 8-8
Dubai Basketball 7-9
Παρτίζαν 6-10
Μακάμπι 6-10
Αναντολού Εφές 6-10
Μπασκόνια 6-10
Μπάγερν Μονάχου 5-11
Παρί 5-11
Βιλερμπάν 4-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Η επόμενη αγωνιστική
Πέμπτη, 18/12
21:05 Βαλένθια – Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι – Φενέρ
21:45 Ρεάλ – Παρί
Παρασκευή, 19/12
19:30 Εφές – Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις – Παρτίζαν
20:30 Μονακό – Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους