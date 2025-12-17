Απρόσμενες ήττες για Μονακό και Ζαλγκίρις: Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής

Η 16η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις, μιας και όλα τα φαβορί ηττήθηκαν. Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε εκτός έδρας από την Μπασκόνια με 85-73 και υποχώρησε στο 9-7, ενώ η Εφές ισοπέδωσε την ισχυρή στην έδρα της Ζαλγκίρις με 87-64, με τους Λιθουανούς να υποχωρούν κι αυτοί στο 9-7.

Η Βιλερμπάν χαμογέλασε μετά από πολύ καιρό, νικώντας εντός έδρας την τραγική Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει ξεχάσει πως είναι να κερδίζεις στην Euroleague, ενώ η Βίρτους Μπολόνια διέλυσε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 86-68.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77

Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85

Ζαλγκίρις-Αναντολού Εφές 64-87

Βιλερμπάν-Μπάγερν 76-74

Παρτιζάν-Βίρτους 68-86

Μπασκόνια-Μονακό 85-73

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4

Βαλένθια 11-5

Μπαρτσελόνα 11-5

Παναθηναϊκός 10-6

Φενέρμπαχτσε 9-6 *

Ζάλγκιρις 9-7

Μονακό 9-7

Ρεάλ Μαδρίτης 9-7

Ερυθρός Αστέρας 9-7

Αρμάνι Μιλάνο 9-7

Ολυμπιακός 8-7 *

Βίρτους Μπολόνια 8-8

Dubai Basketball 7-9

Παρτίζαν 6-10

Μακάμπι 6-10

Αναντολού Εφές 6-10

Μπασκόνια 6-10

Μπάγερν Μονάχου 5-11

Παρί 5-11

Βιλερμπάν 4-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη, 18/12

21:05 Βαλένθια – Μακάμπι

21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Aρμάνι – Φενέρ

21:45 Ρεάλ – Παρί

Παρασκευή, 19/12

19:30 Εφές – Ντουμπάι

20:00 Ζάλγκιρις – Παρτίζαν

20:30 Μονακό – Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

21: 45 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους