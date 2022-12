«Σείεται» το Μπουένος Άιρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι! Το πάρτι έχει ξεκινήσει για τα καλά στην πρωτεύουσα της χώρας, καθώς η εθνική ομάδα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, όταν το είχε κερδίσει ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media από την Αργεντινή, λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ 2022, είναι συγκλονιστικές. Το Μπουένος Άιρες γιορτάζει και ο κόσμος πανηγυρίζει έξαλλα την κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της εθνικής ομάδας.

