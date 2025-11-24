Συμβαίνει τώρα:
Αργεντινή: Οι παίκτες της Εστουδιάντες έκαναν pasillo με γυρισμένες πλάτες στους πρωταθλητές της Ροζάριο

Απίστευτη εικόνα στην Αργεντινή με τους παίκτες της Εστουδιάντες να μην τιμούν τους αντιπάλους τους
Η Ροζάριο Σεντράλ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αργεντινή μετά από 38 ολόκληρα χρόνια, αλλά η Εστουδιάντες αρνήθηκε να την τιμήσει στο μεταξύ τους παιχνίδι, με το καθιερωμένο pasillo.

Με μία απόφαση της πλειοψηφίας των ομάδων της Αργεντινής, επανήλθε φέτος ο συνολικός τίτλος των Κλαουσούρα και Απερτούρα, με τη Ροζάριο Σεντράλ του Άνχελ Ντι Μαρία να πανηγυρίζει το τρόπαιο της νέας πρωταθλήτριας της σεζόν, αλλά να δέχεται ένα προσβλητικό pasillo από την Εστουδιάντες.

Η τελευταία υποστήριξε ότι η ομοσπονδία είπε ψέματα για τη σχετική ψηφοφορία των ομάδων και διαμαρτυρήθηκε έτσι, κατά την είσοδο της Ροζάριο στον αγωνιστικό χώρο, για το μεταξύ τους ματς. Οι παίκτες της αναγκάστηκαν να πάρουν θέση για την υποδοχή των πρωταθλητών, αλλά γύρισαν την πλάτη τους κατά τη διάρκεια του pasillo, δείχνοντας τη διαμαρτυρία τους.

Η σκηνή έγινε φυσικά viral σε όλο τον κόσμο.

