Αρίνα Σαμπαλένκα – Αμάντα Ανισίμοβα 2-0: Κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά το US Open η Λευκορωσίδα τενίστρια

Η Αρίνα Σαμπαλένκα χρειάστηκε το τάι μπρέικ του δεύτερου σετ για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της κόντρα στην Αμάντα Ανισίμοβα στον τελικό του US Open, αλλά έστω κι έτσι πήρε τη νίκη με 2-0 σετ [6-3, 7-6(3)] και κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

Μετά από ένα πρώτο σετ με συνεχόμενα μπρέικ, η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάφερε να πάρει προβάδισμα για να κλείσει το πρώτο σετ και τα κατάφερε με 6-3, φθάνοντας στο 1-0 κόντρα στην Αμάντα Ανισίμοβα στον τελικό του US Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο σετ η Λευκορωσίδα τενίστρια έχασε αρκετές ευκαιρίες για να “τελειώσει” νωρίτερα το ματς και βρέθηκε να σερβίρει στο 5-4, αλλά επέτρεψε στην Αμερικανίδα αντίπαλό της να βρει ένα κρίσιμο μπρέικ για να μείνει “ζωντανή” στη “μάχη” του τίτλου. Το κοινό πήρε μάλιστα “φωτιά” για να υποστηρίξει το Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης, με το σετ να οδηγείται στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Σαμπαλένκα “έτρεξε” ένα απίθανο 6-0 σερί για να πάρει πέντε συνεχόμενα σετ πόιντ και έτσι, παρά το “σβήσιμο” δύο εξ αυτών από την Ανισίμοβα, έφθασε στο 6-3 για το 7-6 στο δεύτερο σετ και τη νίκη με 2-0 στον τελικό του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 στον κόσμο, έσπασε έτσι τη φετινή… κατάρα με τις δύο ήττες σε τελικούς Γκραν Σλαμ από Αμερικανίδες τενίστριες και πανηγύρισε για δεύτερη φορά στις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη τον περσινό της τίτλο στο US Open.