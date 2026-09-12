Έκρηξη» Ηρακλή για τη διαιτησία στο ματς με τον Ατρόμητο: «Η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα»

Έξαλλοι είναι οι άνθρωποι του Ηρακλή με την διαιτητική αντιμετώπιση που είχε η ομάδα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού με τον Ατρόμητο, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Με αφορμή και το ακυρωθέν γκολ του Μάρκες στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο (1-1), η πλευρά του Ηρακλή αναφέρει ότι ο διαιτητής Κατόπης και ο VARίστας Ζαμπαλάς συνυπέγραψαν μια κλοπή κατά του Ηρακλή.

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Στην ανακοίνωσή του, ο Ηρακλής ζητάει ο αρχιδιαιτητής, Στφάν Λανουά να τους απόμακρύνει και τους δυο από το χώρο της διαιτησίας, τονίζοντας ότι “οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι διότι θα ξανα επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος”.

Η ανακοίνωση:

“Η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα διεπράχθη την 4η αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ ΗΡΑΚΛΗ και Ατρόμητου. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια. Δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς μια πολύτιμη νίκη ακυρώνοντας ένα κανονικότατο γκολ και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του Βαρ Ζαμπαλα και τον διαιτητή Κατόπη ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή.

Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ενοχλεί. Ζητάμε από τον κ. Λανουα την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει την διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι διότι θα ξανα επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος.