Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγεκάνο 4-1: Εντυπωσιακή νίκη στο «Μπερναμπέου» με Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ και Καρέρας

Έχοντας ανεβασμένη την ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Ίντερ στο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε “περίπατο” στο “Μπερναμπέου” απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1 κι έτσι “έπιασε” προσωρινά την Μπαρτσελόνα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (παίζει την Κυριακή στην έδρα της Λεβάντε).

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο στις νίκες στη LaLiga (4η νίκη σε 5 ματς), μετά την ήττα σοκ της 4ης αγωνιστικής από την Μπέτις. Ήταν ουσιαστικά από το πρώτο 45λεπτο, όταν με ηγέτη τον Κιλιάν Εμπαπέ (γκολ και ασίστ) προηγήθηκε με 3-0 κι έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

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Ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση, ανοίγοντας το σκορ στο 14′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και κάνοντας το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Στο 17′ οι Μαδριλένοι “χτύπησαν” ξανά. Αυτή τη φορά, ο Εμπαπέ είχε τον ρόλο του δημιουργού, περνώντας την μπάλα στον Άλβαρο Καρέρας, ο οποίος έκανε το 2-0. Η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 35′ έφτασε στο τρίτο της γκολ με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Καμελο μείωσε για την Ράγιο Βαγεκάνι σε 3-1 στο 51′.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga:

Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0

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(81′ Ιγκλέσιας)

Σανταντέρ-Αλαβές 2-1

(38′, 53′ Ζαμπίρι – 18′ Κόσκι)

Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2

(3′,17′ Ρομπέρτο Φερνάντες)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1

(79′ Ινάκι Γουίλιαμς – 50′ πέν. Μπουονανότε)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1

(14’πέν, 90’+1 Εμπαπέ, 17′ Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ – 51′ Καμέλο)

13/9 15:00 Θέλτα – Μάλαγα

13/9 17:15 Λεβάντε – Μπαρτσελόνα

13/9 19:30 Χετάφε – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια

13/9 22:00 Σοσιεδάδ – Ατλέτικο

14/9 22:00 Βιγιαρεάλ – Μπέτις