Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου (12.09.2026) ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, προκειμένου να ολοκληρώσει το δανεισμό του από τη Ρόμα στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας στους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε προφορική συμφωνία τόσο με τη Ρόμα, όσο και με την πλευρά του διεθνούς Μαροκινού αριστερού μπακ, για την απόκτησή του παίκτη με τη μορφή του δανεισμού και με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.

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Ο 24χρονος φουλ μπακ έφτασε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά, δηλαδή, να περάσει από τις απαιτούμενες εξετάσεις και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να βγουν το πολύ μέχρι τη Δευτέρα (14.09.2026).

Ο Σαλάχ Εντιν αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή το βράδυ (13.09.2026) στο ΟΑΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League.