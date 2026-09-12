Σάντερλαντ – Άρσεναλ 0-2: «Διπλό» και 4/4 των Λονδρέζων στην Premier League, παραμονές του Γιουνάιτεντ – Σίτι

Η Άρσεναλ συνεχίζει την “επέλασή” της στην Premier League. Η ομάδα του Αρτέτα -με τον Χρήστο Τζόλη ξανά βασικό- πέρασε από την έδρα της Σάντερλαντ με 2-0 και συνέχισε με το απόλυτο 4/4 στο πρωτάθλημα.

Η νίκη για την Άρσεναλ δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αλλά ήρθε και πλέον οι “κανονιέρηδες” έχουν 12 βαθμούς θα μπορέσουν να δουν με ηρεμία το αυριανό ντέρμπι του Μάντσεστερ, Γιουνάιτεντ – Σίτι (βρίσκονται στο 3 από τους “πολίτες”).

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Το γκολ του Μπρούνο Γκιμαράες λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα άνοιξε τον δρόμο και αυτό του Σάκα στις καθυστερήσεις “σφράγισε” το «διπλό» της Άρσεναλ στο “Στάδιο του Φωτός”. Ελάχιστα πριν το 0-1 των Λονδρέζων, η Σάντερλαντ είχε την ευκαιρία να σκοράρει, αλλά ο Ράγια -και στη συνέχεια το δοκάρι- έδιωξε την εκτέλεση πέναλτι του Λι Φι.

Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε για ακόμη ένα ματς βασικός στο πρωτάθλημα και έδωσε τη θέση του στον Έζε στο 81ο λεπτό.

Αποτελέσματα, σκόρερ και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ 1-1

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(74′ Άλισον / 46′ Ντελάπ)

Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2

(38′ Κλάιφερτ, 52′ Ταβερνίερ / 34′,56′ Σάντε)

Τσέλσι – Χαλ 2-2

(7′ Μόργκαν Ρότζερς, 66′ Ζοάο Πέδρο / 28′,34′ Μπελούμι)

Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3

(14′ Καλαϊλί, 75′ Λάρσεν / 23′ Έμερσον, 45′ Ντέιβις, 90′ Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0

Τότεναμ – Έβερτον 0-0

Σάντερλαντ – Άρσεναλ 0-2

(58′ Γκιμαράες, 90+7′ Σάκα)

13/9 16:00 Κόβεντρι – Μπράιτον

13/9 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

14/9 22:00 Λιντς – Νιούκαστλ