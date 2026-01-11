Άρης – ΑΕΚ 1-1 τελικό: Απώλεια βαθμών για την Ένωση στη Θεσσαλονίκη

Αθλητικά

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με νίκη, η Ένωση θα παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν το «τρίποντο» για να μην απομακρυνθούν από την πρώτη πεντάδα.

21:24 | 11.01.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
21:23 | 11.01.2026
Άρης - ΑΕΚ 1-1, έσπασε το νικηφόρο σερί της Ένωσης στο πρωτάθλημα, με την ομάδα να πέφτει από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
21:22 | 11.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
21:21 | 11.01.2026
90+2'

Σουτ του Μαρίν από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:21 | 11.01.2026
90+1'
Νέα μεγάλη φάση για την ΑΕΚ

Σουτ του Μάνταλου λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα βρήκε σε αμυνομενο και πέρασε κόρνερ, ελάχιστα δίπλα απο το δεξί δοκάρι του Αθανασιάδη

21:16 | 11.01.2026
90'
Τεράστια διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ

ο Ελίασον δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αθανασιάδη καοι στη συνέχεια ο Γιόβιτς πλάσαρε ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι άουτ

21:13 | 11.01.2026
21:11 | 11.01.2026
84'
Αλλαγή για την ΑΕΚ, ο Κουτέσα στη θέση του Κοϊτά
21:08 | 11.01.2026
81'
Πρώτη αλλαγή για τον Άρη, ο Γαλανόπουλος στην θέση του Γένσεν
21:03 | 11.01.2026
78'

Δοκάρι για τον Άρη σε εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου

21:00 | 11.01.2026
73'

Μακρινό σουτ του Μόντσου, μπλόκαρε και πάλι ο Στρακόσα

20:58 | 11.01.2026
70'

Σουτ του Πέρεζ από δεξιά και μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον πήλιο και πέρασε κόρνερ

20:57 | 11.01.2026
68'

Μακρινό σουτ του Μόντσου, ο Στρακόσα έπεσε και μπλόκαρε με ευκολία

20:55 | 11.01.2026
67'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ, Βάργκα και Ελίασον στις θέσεις των Λιούμπιτσιτς και Μαρίν
20:54 | 11.01.2026
66'
Κίτρινη κάρτα στον Αθανασιάδη
20:50 | 11.01.2026
61'
Αλλαγή για την ΑΕΚ, με τον Πινέδα να δίνει τη θέση του στον Μάνταλο
20:49 | 11.01.2026

Από onfield review, ο διαιτητής έδωσε φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο, στην αρχή της φάσης

20:49 | 11.01.2026
Παραμένει το 1-1
20:48 | 11.01.2026
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΑΡΗ
20:48 | 11.01.2026

Πιθανότατα για ενα φάυλ που ίσως να έγινε στην αρχή της φάσης, στον Ζοάο Μάριο από τον Ρόουζ

20:41 | 11.01.2026
ΓΚΟΛ για τον Άρη, 2-1

Υπάρχει έλεγχος της φάσης από το VAR

20:35 | 11.01.2026

η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα σε αυτο το διάστημα και προσπαθεί να δημιουργήσει τις προυποθέσεις για μια καλή επίθεση

20:33 | 11.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:33 | 11.01.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:16 | 11.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην αναμέτρηση
20:16 | 11.01.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
20:10 | 11.01.2026
45'

Καλή σέντρα του Πήλιου από αριστερά, με υπερένταση ο Ρόουζ έδιωξε σε κόρνερ προ του Γιόβιτς

20:10 | 11.01.2026

η ΑΕΚ δεν έχει πάρει πολλά από τη δεξιά της πτέρυγα στο ματς

20:10 | 11.01.2026

Ο Νίκολιτς έδωσε οδηγίες στον Οντουμπάτζο σε αυτό το μικρό αγωνιστικό κενό

20:09 | 11.01.2026
38'
Κίτρινη κάρτα για Κοϊτά και Καντεβέρε
20:04 | 11.01.2026
37'

Νεύρα μεταξύ Κοϊτά και Καντεβέρε

20:01 | 11.01.2026
33'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα - Χωρίς φάση εδώ και αρκετά λεπτά οι δυο ομάδες

20:01 | 11.01.2026
19:58 | 11.01.2026
30'
Κίτρινη κάρτα στον Πινέδα
19:53 | 11.01.2026
27'

Κάθετη του Μόντσου στον Καντεβέρε, ο Μουκουντί έδειχνε να μένει πίσω στο τρέξιμο, αλλά ο Στρακόσα βγήκε στα όρια της περιοχής του, πρόλαβε και έδιωξε

19:51 | 11.01.2026
22'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η μπάλα πήγε πάνω στον Αθανασιάδη, που έδιωξε σε κόρνερ

19:45 | 11.01.2026
21'

Φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη

19:44 | 11.01.2026
13'

Καλή προσπάθεια από τον Γιόβιτς, μέσα στην αντίπαλη περιοχή, με τους αμυντικούς του Άρη να πέφτουν πάνω του

19:41 | 11.01.2026
11'
ΓΚΟΛ για τον Άρη, 1-1 με τον Γένσεν

Ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ με τον Λιούμπιτσιτς να απομακρύνει την μπάλα πάνω στον Γένσεν, ο οποίος με δυνατό μονοκόμματο σουτ ισοφάρισε μέσα σε λίγα λεπτά για το 1-1

19:41 | 11.01.2026
11'

Μόλις άουτ η μπάλα σε σουτ του Μόντσου, μετά και από παρέμβαση του Πινέδα

19:40 | 11.01.2026
10'
Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα

σε σουτ του Καντβέρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά

19:39 | 11.01.2026
8'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1 με τον Καϊτά
19:35 | 11.01.2026
8'

Στην πλάτη του Πινέδα η μπάλα από το σουτ του Πέρες - Πρώτο κόρνερ στο ματς

19:31 | 11.01.2026

Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά του αγώνα

19:31 | 11.01.2026

Με άσπρες εμφανίσεις η ΑΕΚ, με κιτρινόμαυρες ο Άρης

19:27 | 11.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:24 | 11.01.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:22 | 11.01.2026
19:21 | 11.01.2026

Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της ματς για το 2026 και είναι ένα ερωτηματικό η αγωνιστική της εικόνα μετά τη διακοπή των τριών εβδομάδων

19:20 | 11.01.2026

Διαιτητής: Σάγκι

Βοηθοί: Ντάλε, Βαλστάντσβε

Τέταρτος: Ματσούκας

VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν

19:20 | 11.01.2026

Θυμίζουμε ότι εκτός αποστολής της ΑΕΚ είναι και οι Ζίνι - Πιερό που βρίσκονται σε στάδιο επανόδου, όπως και ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο

19:20 | 11.01.2026
19:20 | 11.01.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.

19:19 | 11.01.2026

Χωρίς Ρότα η ΑΕΚ στην έδρα του Άρη λόγω ενοχλήσεων στην τελευταία προπόνηση της ομάδας κι έτσι τη θέση του στο αρχικό σχήμα της Ένωσης την πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο

19:19 | 11.01.2026

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντουντού, Καντεβέρε.

Στον πάγκο βρίσκονται: Μάικιτς, Διούδης, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.

19:18 | 11.01.2026

Με τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή παρατάσσει τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ, λόγω της τιμωρίας του Λορέν Μορόν

19:18 | 11.01.2026
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
19:18 | 11.01.2026

Ο Άρης, από την άλλη, μπήκε στο 2026 με τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Παναιτωλικού. Ακολουθεί το παιχνίδι-πρόκληση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ίδια διοργάνωση, κάτι που ίσως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του

19:18 | 11.01.2026

Από τις 26 Οκτωβρίου έχει να ηττηθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έχει επιστροφές τραυματιών και μεταγραφικές προσθήκες, ενώ θα υποδεχθεί μεσοβδόμαδα τον ΟΦΗ για τους «8» του Κυπέλλου

19:16 | 11.01.2026

Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών - και 12 στα 13 τελευταία ματς - σε όλες τις διοργανώσεις, η Ένωση πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να επιστρέψει στην κορυφή, μετά τις χθεσινές νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ

19:16 | 11.01.2026
19:16 | 11.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Super League

19:15 | 11.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
