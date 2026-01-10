Αρης – ΑΕΚ: Χωρίς Μορόν οι Θεσσαλονικείς, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική της Super League (11/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα αγωνιστεί χωρίς τον Λορέν Μορόν που έχει συμπληρώσει κάρτες.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε την αποστολή του Άρη για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του σε ένα παιχνίδι που καλείται να πάρει τη νίκη για να διατηρήσει την επαφή του με τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης

«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την Α.Ε.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής. Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Λορέν Μορόν (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας».