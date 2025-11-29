Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Ο Ντούντου «λύτρωσε» τους Θεσσαλονικείς στο 90+9′, τρομερό ματς με ισοφάριση στις καθυστερήσεις

Συγκλονιστικό ματς στο “Βικελίδης”, με τον Άρη να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα με αγχωτικό τρόπο. Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ, γνώρισαν την ισοφάριση στης καθυστερήσεις από την ΑΕΛ Novibet με εκτέλεση πέναλτι του Πασά, αλλά πήραν το “τρίποντο” με γκολ του Ντούντου στο 90+9′!

Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίες στα καρέ της ΑΕΛ Novibet, με τον Πέρεθ να ζητάει συνεχώς την μπάλα και δημιουργεί κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα.

Στο 15′ οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρώτη τους σημαντική στιγμή. Ο Ράτσιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά από το φάουλ που εκτελέστηκε στα αριστερά, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ρόουζ δεν κατάφερε με κενή την εστία να σκοράρει.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να δημιουργούν φάσεις στα αντίπαλα καρέ και στο 27′ έφτασαν στο 1-0. Από σουτ του Πέρεθ, ο Μελίσσας δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και ο Μορόν -ανενόχλητος- πετάχτηκε και σκόραρε από κοντά. Ο Άρης έριξε ελαφρά το ρυθμό του αγώνα στη συνέχεια, με τους “βυσσινί” να παίζουν πιο επιθετικά, αλλά να μη γίνονται επικίνδυνοι.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους (44′), η ΑΕΛ Novibet σημείωσε γκολ, που δεν μέτρησε. 44′ Από φοβερή πάσα του Μούργου με το αριστερό από τη δεξιά πλευρά, ο Τούμπτα τελείωσε με μια επαφή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το VAR όμως το ακύρωσε, για οφσάιντ του σκόρε.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με θετικό τρόπο για τον Άρη. Μόλις στο 46′ η ΑΕΛ Novibet έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Γκαράτε έριξε αγκωνιά στον Άλβαρο σε εναέρια μονομαχία και είδε τη δεύτερη κίτρινη από τον Πολυχρόνη.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Άρης είχε την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα και έψαξε για ένα δεύτερο τέρμα, χωρίς όμως να το βρίσκει. Αυτό το γεγονός, άφησε ελπίδες στην ΑΕΛ Novibet. Το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό, με τους “βυσσινί” να ισοφαρίζουν.

Ο Φαντιγκά ανέτρεψε τον Τούμπα μέσα στην περιοχή και ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα, με το VAR να εγκρίνει τη συγκεκριμένη απόφαση (υπήρξε έλεγχος για οφσάιντ στη φάση). Στο 90+7′ ο πασάς έστησε τελικά την μπάλα και ευστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Οι γηπεδούχοοι βγήκαν μπροστά για το γκολ της… λύτρωσης και το πέτυχαν στο 90+9′! Ο Φαντιγκά έκανε το σουτ, ο Μελίσσας απομάκρυνε χωρίς η παρέμβασή του να στείλει την μπάλα μακριά και ο Ντούντου ανενόχλητος διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και ξεσήκωσε το “Βικελίδης”.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΑΡΗΣ: Διούδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς (88′ Γκνινγκ), Μορουτσάν (71′ Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58′ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Παντελάκης (81′ Πασάς), Κοσονού (63′ Δεληγιαννίδης), Αποστολάκης, Τσάκλα, Αντράντα (81′ Φαϊζάλ), Φερίγκρα, Γκαράτε, Στάικος (63′ Ατανάσοβ), Μούργος (50′ Σουρλής), Τούπτα.