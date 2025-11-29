Άρης: Ανέκδοτο η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet, εφεύρεση των Πολυχρόνη και Κουμπαράκη το πέναλτι

Ένα γεμάτο… τρίτο ημίχρονο μας έδωσε η αναμέτρηση Άρης – ΑΕΛ Novibet (2-1) για την 12η αγωνιστική της Super League, με τις δυο ομάδες να έχουν διαιτητικά παράπονα.

Ο Άρης επικράτησε χάρη σε γκολ του Ντούντου Ροντρίγκεθ στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ νωρίτερα η ΑΕΛ Novibet είχε μείνει με παίκτη λιγότερο αλλά και ισοφαρίσει στο 90’+5′.

Με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα στο “Βικελίδης”, η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025), για να ακολουθήσει λίγο μετά την αλλαγή της ημέρας και η ΠΑΕ Άρης.

Ο Άρης χαρακτηρίζει “ανέκδοτο” την ανακοίνωση των “βυσσινί”, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι στο 90+4′ και ισοφάρισαν το παιχνίδι, αποτέλεσε… εφεύρεση του ρέφερι Πολυχρόνη και του VARίστα, Κουμπαράκη.

“Την κύρια ευθύνη, βέβαια, για τη σημερινή διαιτητική… παρωδία φέρει ο κ. Λανουά” τόνισαν οι Θεσσαλονικείς.

Η ανακοίνωση:

“Μόνο ως… ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της ΑΕΛ για τη διαιτησία του κ. Φώτη Πολυχρόνη, αλλά και τις… νουθεσίες της προς τον κ. Λανουά.

Πρώτον, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε καμία φάση (γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει…) φανερώνει την… αστειότητα της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

Δεύτερον -και- σημαντικότερο. Το ανύπαρκτο πέναλτι που πήρε η θεσσαλική ομάδα στο 94’ (!) αποτελεί εφεύρεση του κ. Πολυχρόνη και του κ. Κουμπαράκη, ο οποίος απορούμε τι (δεν) είδε στο VAR.

Από όποια οπτική γωνία κι αν δει κανείς τη φάση θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση από τον Φατιγκά στον παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο «δώρο» του διαιτητή και το επικύρωσε αδικαιολόγητα ο κ. Κουμπαράκης.

Επίσης, στο ξεκίνημα της φάσης και στην εκτέλεση του φάουλ, όφειλε ο κ. Πολυχρόνης να σταματήσει τη φάση και να τη γυρίσει πίσω, προκειμένου να εκτελεστεί ξανά, καθώς υπάρχει μετατόπιση του σημείου εκτέλεσης του φάουλ (που, μάλιστα, δεν υπάρχει…).

Όλα λάθος -δηλαδή- και υπέρ της ομάδας, που έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία!

Ο κ. Πολυχρόνης απέδειξε ότι ήταν… ανίκανος να διαχειριστεί και τις δύο περιπτώσεις, αλλά ευτυχώς στο τέλος αποδόθηκε δικαιοσύνη με το γκολ του Ντουντού και δεν μας «έκλεψαν» άλλους δύο βαθμούς.

Την κύρια ευθύνη, βέβαια, για τη σημερινή διαιτητική… παρωδία φέρει ο κ. Λανουά.

Το κακό έχει παραγίνει με τους ορισμούς του και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε ανεπαρκείς (;) διαιτητές.

Θα συνεχίσουν άραγε το… έργο τους και στα ντέρμπι που ακολουθούν;”.