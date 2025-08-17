Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Νίκη με ανατροπή στην πρόβα τζενεράλε, με «λάμψη» από Μισεουί

Με τον Γκάμπριελ Μισεουί να εντυπωσιάζει στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, ο Άρης επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης στο “Κλ. Βικελίδης” (2-1), στην πρόβα τζενεράλε των δυο ομάδων, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League.

Ο 20χρονος πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και έδωσε και την ασίστ για τον Μόντσου, βοηθώντας τον Άρη να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από το γκολ του Μόμο Μουνιόθ από το πρώτο μέρος.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά και προσπάθησαν, κυρίως, από στατικές φάσεις να βρουν κάποιο γκολ. Ο Παναγιώτης Τσιντώτας σταμάτησε τους Φαμπιάνο Λέισμαν (18’) και Κάρλες Πέρεθ (19’) αλλά σαφώς πιο δύσκολη ήταν η επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα στην κοντινή προβολή του Μόντσου (28’), έπειτα από το γύρισμα του Άλβαρο Τεχέρο.

Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους, ήρθε για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη. Ο Νίκος Καλτσάς έστρωσε με το σώμα την μπάλα στον Μουνιόθ που με δυνατό σουτ νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 0-1 στο 40’. Το οποίο ήταν και σκορ ημιχρόνου παρά το 8-0 στα κόρνερ, το 72%-28% στην κατοχή της μπάλας και το 11-1 στις τελικές προσπάθειες.

Σαφώς πιο σπουδαία ευκαιρία αυτή του 49ου λεπτού για τους Αρκάδες, με τον Μπαρτόλο να αποτυγχάνει με προβολή προ κενής εστίας και με τον Αθανασιάδη εξουδετερωμένο. Ο Αργεντινός απείλησε και στο 61’ με δυνατό σουτ, για να ισοφαρίσει τελικά ο Άρης στο 65’ με υπέροχο σλάλομ και φαλτσαριστό πλασέ του Γκάμπριελ Μισεουί. Ο δανεικός από την Τζιρόνα εξτρέμ ήταν αυτός που ετοίμασε το 2-1, το οποίο σημείωσε ο Μόντσου στο 84’, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης (60′ Μάικιτς), Τεχέρο (89′ Νινγκ), Φαμπιάνο (79′ Σούντμπεργκ), Άλβαρο (89′ Μπράμπετς), Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς (60′ Φαντιγκά), Γένσεν (89′ Ντουντού), Μορουτσάν (60′ Γιαννιώτας), Πέρεθ (60′ Μισεουί), Ντιαντί (79′ Παναγίδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας (79′ Κακαδιάρης), Καστάνιο (46′ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Άλχο (79′ Κιντέρα), Σιλά (65′ Πομόνης), Καλλαντζής (46′ Μπαρτόλο/85′ Φρόκου), Μουνιόθ (46′ Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (85′ Κανελλόπουλος), Εμμανουηλίδης (66′ Κετού), Καλτσάς (79′ Χαραλάμπογλου), Μακέντα (79′ Τζοακίνι).