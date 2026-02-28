Άρης Betsson: Διεκόπη ξανά και οριστικά το παιχνίδι του NextGen με τη Μονακό στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει χάος και στην αναμέτρηση του Άρη Betsson με τη Μονακό για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με τη διοργανώτρια αρχή να αποφασίζει τελικά, την οριστική διακοπή του αγώνα.

Μετά από μία πρώτη διακοπή, αφού ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν, ο αγώνας του Άρη Betsson με τη Μονακό συνεχίστηκε για λίγα λεπτά, με τη Euroleague να καταλήγει τελικά στην οριστική διακοπή του παιχνιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανέφερε τα εξής: “Η Euroleague Basketball με λύπη ανακοινώνει την ακύρωση του προκριματικού τουρνουά adidas NextGen EuroLeague στο Αμπού Ντάμπι. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων.

Μετά από προσεκτική αξιολόγηση και συνεχή διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς, αποφασίστηκε ότι η ακύρωση της διοργάνωσης είναι η πιο υπεύθυνη ενέργεια που μπορεί να γίνει αυτήν τη στιγμή“.