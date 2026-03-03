Αθλητικά

Άρης Betsson: Η ομάδα νέων επιστρέφει στην Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι με πτήση τσάρτερ

Βρέθηκε λύση και σύντομα οι νεαροί αθλητές θα βρίσκονται στη χώρα μας
Άρης Betsson
Εικόνα από τον αγώνα του Άρη Betsson κόντρα στη Μονακό στο Άμπου Ντάμπι

Η ομάδα Κ18 του Άρη Betsson αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής προς την Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι, αφού βρέθηκε λύση με πτήση τσάρτερ μέσω Κωνσταντινούπολης.

Οι νέοι του Άρη Betsson βρέθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για το τουρνουά Next Gen της Euroleague, όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό, υπήρχαν βομβαρδισμοί των Ιρανών κοντά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι και η διοργάνωση να διακοπεί.

Η αποστολή των κιτρίνων αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι με ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης

«Η Aris Alliance, η ομάδα Αρειανών επιχειρηματιών που χρηματοδοτεί αποκλειστικά τις ακαδημίες μπάσκετ του Αυτοκράτορα, ενημερώνει ότι η ομάδα μπάσκετ Κ18 αναχωρεί από το Abu Dhabi με πρωτοβουλία της Euroleague για να επιστρέψει μέσω Κωνσταντινούπολης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
138
124
65
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo