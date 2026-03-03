Άρης Betsson: Η ομάδα νέων επιστρέφει στην Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι με πτήση τσάρτερ

Η ομάδα Κ18 του Άρη Betsson αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής προς την Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι, αφού βρέθηκε λύση με πτήση τσάρτερ μέσω Κωνσταντινούπολης.

Οι νέοι του Άρη Betsson βρέθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για το τουρνουά Next Gen της Euroleague, όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό, υπήρχαν βομβαρδισμοί των Ιρανών κοντά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι και η διοργάνωση να διακοπεί.

Η αποστολή των κιτρίνων αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι με ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης

«Η Aris Alliance, η ομάδα Αρειανών επιχειρηματιών που χρηματοδοτεί αποκλειστικά τις ακαδημίες μπάσκετ του Αυτοκράτορα, ενημερώνει ότι η ομάδα μπάσκετ Κ18 αναχωρεί από το Abu Dhabi με πρωτοβουλία της Euroleague για να επιστρέψει μέσω Κωνσταντινούπολης».