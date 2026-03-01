Άρης Betsson: Εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα κάτω των 19 ετών μετά τη διακοπή του αγώνα NextGen της Euroleague

Αθλητικά

Ακυρώθηκε η πτήση για Ελλάδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο πόλεμος που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή, διέκοψε χθες (28/02/26) τον αγώνα του Άρη Betsson με τη Μονακό για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με την αποστολή των “κιτρίνων” να παραμένει εγκλωβισμένη στα ΗΑΕ.

Όλες οι ομάδες που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για το Next Gen της Euroleague έχουν καταλύσει σε ξενοδοχείο της περιοχής και περιμένουν πλέον το “πράσινο φως” για να επιστρέψουν στις χώρες τους, με την πτήση της αποστολής του Άρη Betsson να ακυρώνεται σε πρώτη φάση.

Οι “κίτρινοι” ήταν προγραμματισμένο να φθάσουν στην Ελλάδα στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά τον αγώνα με τη Μονακό αλλά ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός λόγω του πολέμου, με αποτέλεσμα οι μικροί της ομάδας της Θεσσαλονίκης να έχουν… εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά πάντως, η Euroleague βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ομάδες, αλλά και τις αρχές, για να βρεθεί μία λύση και να επιστρέψουν οι παίκτες στις πατρίδες τους.

