Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Πήραν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης οι κίτρινοι με οδηγό τον Άντζουσιτς

Ο Άρης Betsson κέρδισε τον Ηρακλή 78-76 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της GBL με τον Άντζουσιτς να είναι ο πρώτος σκόρερ των κιτρίνων με 18 πόντους.

Η ομάδα του Μίλιτσιτς λίγο έλειψε να «αυτοκτονήσει» στο φινάλε του αγώνα. Ο Άρης Betsson διατηρούσε μία διαφορά εννέα πόντων (73-64) στην τέταρτη περίοδο, όμως έκανε πολλά λάθη και ο Ηρακλής πλησίασε στους 3 πόντους (73-70). Ο Μωραΐτης έχασε μία καλή ευκαιρία να μειώσει το σκορ στον πόντο και οι κίτρινοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 78-76, χάρη στην ψυχραιμία του Τζόουνς στις βολές.

Πέρα από τον Άντζουσιτς ο Άρης Betsson είχε σε καλή μέρα τον Νουά που πέτυχε 14 πόντους με 6 ριμπάουντ και τον Τζόουνς, ο οποίος σκόραρε 17 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και ευστόχησε σε τέσσερις κρίσιμες βολές στο φινάλε, κόντρα στον Ηρακλή.

Για τον «γηραιό» ο Ράιτ – Φόρμαν ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 27 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Φαντεμπέρκ έκανε double double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες έχουν πλέον ρεκόρ 6-7 νικών/ηττών στην GBL και παραμένουν μέσα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (0/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 17 (5/11 δίποντα, 7/10 βολές, 5 ασίστ, 5 λάθη), Νουά 14 (0/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Φόρεστερ 7 (10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Άντζουσιτς 18 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ, 2 λάθη), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης (2 λάθη), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 2, Χάρελ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Κουλμπόκα 2 (1).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 18 (1/2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ράιτ-Φόρμαν 27 (10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο), Μωραΐτης 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 8 λάθη, 5 κλεψίματα), Γουέρ 2 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Φόστερ 4 (1/6 τρίποντα, 3 λάθη), Σμιθ 10 (4/11 δίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Έλντερ-Τζόουνς 6.