Άρης Betsson – Παναθηναϊκός: Έσταζε το Αλεξάνδρειο, πρόβλημα και με τους πίνακες του γηπέδου

Η ισχυρή βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε προβλήματα στο Αλεξάνδρειο, κάτι που φάνηκε πριν την έναρξη του Άρης Betsson – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της BCL.

Όπως έγινε γνωστό, η οροφή του γηπέδου του Άρη έσταζε. Παράλληλα προέκυψαν κάποια ζητήματα με τους ηλεκτρονικούς πίνακες, που δεν λειτουργούσαν.

Οι διαιτητές (Πιτσίλκας, Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης) ενημέρωσαν σχετικά τους υπεύθυνους των δύο ομάδων και αποφασίστηκε να αρχίσει το ματς και… βλέποντας και κάνοντας.

“Δεν θέλουμε άλλους τραυματισμούς”, ειπώθηκε χαρακτηριστικά από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, την ώρα που σκουπίζονταν τα νερά από το παρκέ.