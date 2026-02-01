Αθλητικά

Άρης Betsson – Παναθηναϊκός: Έσταζε το Αλεξάνδρειο, πρόβλημα και με τους πίνακες του γηπέδου

Προβλήματα στο Αλεξάνδρειο προκάλεσε η βροχή που έπληξε τις προηγούμενες ώρες την Ελλάδα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ισχυρή βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε προβλήματα στο Αλεξάνδρειο, κάτι που φάνηκε πριν την έναρξη του Άρης Betsson – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της BCL.

Όπως έγινε γνωστό, η οροφή του γηπέδου του Άρη έσταζε. Παράλληλα προέκυψαν κάποια ζητήματα με τους ηλεκτρονικούς πίνακες, που δεν λειτουργούσαν.

Οι διαιτητές (Πιτσίλκας, Τσιμπούρης και Χατζημπαλίδης) ενημέρωσαν σχετικά τους υπεύθυνους των δύο ομάδων και αποφασίστηκε να αρχίσει το ματς και… βλέποντας και κάνοντας.

“Δεν θέλουμε άλλους τραυματισμούς”, ειπώθηκε χαρακτηριστικά από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, την ώρα που σκουπίζονταν τα νερά από το παρκέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
88
40
39
36
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo