Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 81-76: Νίκη στην παράταση με τρομερό Νουά

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα έδωσε ο Άρης Betsson. Αν και τα χρειάστηκαν, οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν του Περιστερίου Betsson με 81-76 στην παράταση στο Αλεξάνδρειο για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League και έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα.

Ο Άρης Betsson ανέβηκε στο 5-5, με το Περιστέρι Betsson να έχει πλέον το ίδιο ρεκόρ από τους Θεσσαλονικείς στην Greek Basketball League.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νουά, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους. 10 πόντους και 15 ριμπάουντ είχε ο Τούμπεργκεν για το Περιστέρι.

Ο Άρης Betsson είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Προηγήθηκε με 71-68 χάρη σε τρίποντο του Κουλμπόκα, αλλά ο Νίκολς έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (71-71) με δικό του τρίποντο, αφού ο Τζόουνς αστόχησε στο σουτ της νίκης.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν στα τελευταία τρία λεπτά και έφτασαν στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71, 81-76.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (4/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 λάθη), Νουά 27 (3/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 6/7 βολές), Ίνοκ 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή), Χάρελ 4 (6 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 10 (1/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Μήτρου-Λονγκ 13 (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πουλιανίτης 2, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 3 (1/7 σουτ, 5 ριμπάουντ).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 11 (1/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρντένας 10 (3/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Βαν Τούμπεργκεν 10 (1 τρίποντο, 15 ριμπάουντ), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 10 (2), Πετράκης, Ιτούνας, Μουράτος 2, Αμπερκρόμπι 8 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 10 (5/7 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρις 13 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές).

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 14/39 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 41 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 9 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 12 λάθη, 19 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου Betsson: 18/46 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 10/19 βολές, 47 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 15 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 24 φάουλ.