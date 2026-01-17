Συμβαίνει τώρα:
Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75: Οι Θεσσαλονικείς πήραν την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ομάδα του Μίλιτσιτς έγινε η πέμπτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη διοργάνωση
Μήτρου Λονγκ
Ο Μήτρου Λονγκ πανηγυρίζει στο Αλεξνάδρειο/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Άρης Betsson κέρδισε άνετα 93-75 το Περιστέρι Betsson και κατάφερε να ξεπεράσει τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ πανηγυρίζοντας την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το Περιστέρι Betsson δεν μπόρεσε να φέρει ιδιαίτερη αντίσταση στον Άρη Betsson που συντηρούσε σε όλο το παιχνίδι διαφορά ασφαλείας και μέχρι και το τέλος ήταν άνετος για να πάρει τη νίκη – πρόκριση στα τελικά του Κυπέλλο Ελλάδας.

Ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 22 πόντους με 10/10 βολές. Ο Κουλμπόκα με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα αποτέλεσε τον καθοριστικότερο παίκτη για την άνετη νίκη της ομάδας του Μίλιτσιτς. Θετικός ήταν και ο Μήτρου – Λονγκ με 14 πόντους και 5 ασίστ.

Για το Περιστέρι Betsson οι Νίκολς και Χάρις είχαν από 18 πόντους στην αναμέτρηση, όμως ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι των φιλοξενούμενων.

Ο Άρης Betsson θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου στις 17 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Προμηθέας – Μαρούσι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

