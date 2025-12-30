Άρης Betsson – Τσεντεβίτα 60-89: «Βαριά» ήττα για τους Θεσσαλονικείς στο Eurocup

Παρά την “καυτή” ατμόσφαιρα στο Παλέ, ο Άρης εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στην Τσεντεβίτα για τη 12η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup και γνώρισε την ήττα με 89-60.

Οι παίκτες του Άρη ήταν πολύ άστοχοι από τη γραμμή του τριπόντου και τελείωσαν το ματς με 7/28, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η Τσεντεβίτα, για να φθάσει σε μία επιβλητική νίκη μέσα στην έδρα των “κιτρίνων”, για το Eurocup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ως πρώτο σκόρερ τον Τζόουντς με 13 πόντους, ενώ 12 πόντους προσέθεσε ο Άντζουσιτς, που ήταν και ο κορυφαίος για τον Άρη στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 31-44, 42-66, 60-89

Τα στατιστικά των παικτών

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 7 (2/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς 13 (2/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/9 βολές), Νουά 4 (1/8 σουτ, 7 ριμπάουντ), Φορμπς, Φόρεστερ 3 (4 ριμπάουντ), Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 6 (3/6 δίποντα), Χάρελ 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άντζουσιτς 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κουλμπόκα 6 (2/7 τρίποντα)

Τσεντεβίτα (Μίτροβιτς): Στούαρτ 11 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκίμπσον 14 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γκιράρντ 3 (1), ΜακΝέρ 6 (3/4 δίποντα), Νίκολιτς 23 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/8 βολές), Μπλάζιτς 3 (1), Ουστούν 3 (1), Τσερκβένικ 2, Σκάρα 11 (1), Χουγκάζ 9 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Κένεντι 4 (7 ριμπάουντ)