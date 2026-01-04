Άρης: Δώνης και Σούντμπεργκ ακολούθησαν μέρος της προπόνησης

Ο Άρης προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και αυτό είναι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στον Παναιτωλικό εντός έδρας (06/01/26, 15:00) και ο Χιμένεθ είδε τους Δώνη και Σούντμπεργκ να ακολουθούν μέρος της προπόνησης.

Ο Τάσος Δώνης συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και δεν θα αργήσει η επιστροφή του στην ενεργό δράση, ενώ ο Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησε ένα μικρότερο μέρος της ομαδικής προπόνησης του Άρη.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης

