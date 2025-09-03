Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άρης: Φαβορί ο Μανόλο Χιμένεθ για τη θέση του προπονητή

Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές
Ο Μανόλο Χιμένεθ ως προπονητής της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μανόλο Χιμένεθ ως προπονητής της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τον Άρη, με τους “κίτρινους” να βρίσκονται πλέον κοντά σε συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ για τη διαδοχή του στη θέση του προπονητή.

Ο Άρης αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στην ημέρα (03/09/25) τη λύση της συνεργασίας του με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται προ των… πυλών του “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με την ΑΕΚ, Ισπανός προπονητής, είχε αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ τον περασμένο Μάρτιο και όλα δείχνουν ότι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι ο Άρης.

Αθλητικά
