Άρης: Φόβοι για χειρουργείο του Φαμπιάνο αν δε λειτουργήσει η θεραπεία στους προσαγωγούς

Τα προβλήματα στον Άρη δεν έχουν τελειωμό, καθώς ο Φαμπιάνο που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στους προσαγωγούς και έχει να αγωνιστεί από τις 19 Οκτωβρίου και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι πιθανό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Φαμπιάνο θα ακολουθήσει θεραπεία και πρόγραμμα αποφόρτισης μέχρι το τέλος της χρονιάς με στόχο να επιστρέψει στις αρχές του 2026. Αν δε λειτουργήσει αυτή η μέθοδος το πιο πιθανό είναι ο παίκτης του Άρη να χειρουργηθεί, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αν επιβεβαιωθεί ο φόβος στο «στρατόπεδο» του Άρη, είναι πολύ πιθανό οι Θεσσαλονικείς να κινηθούν για απόκτηση ποδοσφαιριστή για το κέντρο της άμυνας στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.