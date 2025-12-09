Αθλητικά

Άρης: Φόβοι για χειρουργείο του Φαμπιάνο αν δε λειτουργήσει η θεραπεία στους προσαγωγούς

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έχει να αγωνιστεί από τις 19 Οκτωβρίου
Φαμπιάνο
Ο Φαμπιάνο με τη φανέλα του Άρη/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τα προβλήματα στον Άρη δεν έχουν τελειωμό, καθώς ο Φαμπιάνο που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στους προσαγωγούς και έχει να αγωνιστεί από τις 19 Οκτωβρίου και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι πιθανό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Φαμπιάνο θα ακολουθήσει θεραπεία και πρόγραμμα αποφόρτισης μέχρι το τέλος της χρονιάς με στόχο να επιστρέψει στις αρχές του 2026. Αν δε λειτουργήσει αυτή η μέθοδος το πιο πιθανό είναι ο παίκτης του Άρη να χειρουργηθεί, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αν επιβεβαιωθεί ο φόβος στο «στρατόπεδο» του Άρη, είναι πολύ πιθανό οι Θεσσαλονικείς να κινηθούν για απόκτηση ποδοσφαιριστή για το κέντρο της άμυνας στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
112
103
89
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo