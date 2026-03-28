Άρης για Μαρινέλλα: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ολόκληρη η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος για το θάνατο της Μαρινέλλας και ο Α.Σ. Άρης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία και είχε συνδεθεί με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης Άρης θυμίζει την παρουσία της Μαρινέλλας στο Παλέ, την “χρυσή” περίοδο” της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, αλλά και το τραγούδι της για τους “κίτρινους”.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρης

“Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του ΑΡΗ, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

«Με τον ΑΡΗ μας πάντα μπροστά…» τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…”

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης Betsson

Τη Μαρινέλλα αποχαιρέτησε όμως και η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, με μία φωτογραφία με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το εξής μήνυμα: “Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού.

Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο του Άρη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Καλό ταξίδι“.