Άρης και Περιστέρι για το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι οφ της GBL

Στις 20:15 ο Άρης υποδέχεται το Περιστέρι στο “Nick Galis Hall”, στην καταληκτική αναμέτρηση των Play In της Greek Basketball League, από την οποία θα προκύψει ο 8ος των πλέι οφ, ενώ θα ολοκληρωθεί και η τετράδα των πλέι άουτ.

Αφού πρώτα ο έβδομος στην κανονική περίοδο Πανιώνιος εξασφάλισε την 7η θέση ενόψει πλέι οφ (θ’ αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον δεύτερο Ολυμπιακό), επικρατώντας εντός έδρας με 92-78 του όγδοου στην κανονική περίοδο Άρη και το ένατο στη regural season Περιστέρι νίκησε στο «Ανδρέας Παπανδρέου» το 10o στην κανονική περίοδο Λαύριο, απομένει να κριθεί ποια ομάδα θα συμπληρώσει την 8η θέση των πλέι οφ και ποια θα παλέψει για την παραμονή στα πλέι άουτ (με Λαύριο, Κολοσσό Ρόδου και Μαρούσι).

Ο νικητής του αγώνα Άρης-Περιστέρι θα είναι 8ος και στα πλέι οφ θ’ αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον πρώτο και αήττητο στην κανονική περίοδο Παναθηναϊκό, ενώ ο ηττημένος μπαίνει στο “club” των ομάδων των πλέι άουτ.

Στα πλέι οφ, η προημιτελική σειρά και η ημιτελική σειρά κρίνονται στις δύο νίκες (best of 3 series), ενώ στη σειρά των τελικών ο πρωταθλητής Ελλάδας κρίνεται στις 3 νίκες (best of 5 series) με το πλεονέκτημα έδρας να το έχει η ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία.

Οι ηττημένοι των Play In σχηματίζουν όμιλο με τον Κολοσσό Ρόδου (11ος) και το Μαρούσι (12ο), παίζουν όλοι εναντίον όλων εντός κι εκτός έδρας μεταφέροντας τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Ο τελευταίος της βαθμολογίας των πλέι άουτ θα υποβιβαστεί στην Α2 ανδρών (Elite League). Ένατος, δέκατος κι ενδέκατος κατατάσσονται ανάλογα με την τελική βαθμολογία.