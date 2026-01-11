Άρης κατά διαιτησίας μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα εργαλεία που φέρνεις»

Ο Άρης έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας και ένα ακυρωμένο γκολ στο ματς, γεγονός που έφερε και ανακοίνωση εναντίον της ΚΕΔ.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν έξαλλοι με τον διαιτητή του αγώνα και η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με “βολές” προς τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

“Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες; Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος…

Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις «εργαλείο» για τον αγώνα της Τετάρτης”.