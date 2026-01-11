Αθλητικά

Άρης κατά διαιτησίας μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα εργαλεία που φέρνεις»

«Επίθεση» στον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ από την ΠΑΕ Άρης
Διαμαρτυρίες στον διαιτητή του αγώνα (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Διαμαρτυρίες στον διαιτητή του αγώνα (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας και ένα ακυρωμένο γκολ στο ματς, γεγονός που έφερε και ανακοίνωση εναντίον της ΚΕΔ.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν έξαλλοι με τον διαιτητή του αγώνα και η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με “βολές” προς τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

“Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες; Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος…

Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις «εργαλείο» για τον αγώνα της Τετάρτης”. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
147
92
74
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo