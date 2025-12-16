Άρης κατά Λανουά: «Η μονταζιέρα δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει»

Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, μετά την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων που έκανε για τη 14η αγωνιστική της Super League και το ματς με τον Ολυμπιακό.

Παρότι δεν διαφωνεί με όσα είπε ο Στεφάν Λανουά για το Άρης – Ολυμπιακός, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για διαφορετική… ευαισθησία σε σχέση με το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των Ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει. Γιατί μετράει αντίστροφα…