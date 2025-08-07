Συμβαίνει τώρα:
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Ασύλληπτο πρώτο ημίχρονο στην Κύπρο με τέσσερα γκολ

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Άρης Λεμεσού ισοφάρισε πριν το τέλος του πρώτου μέρους
Ο Ρέλβας πανηγυρίζει το γκολ της ΑΕΚ
Ο Ρέλβας πανηγυρίζει το γκολ της ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο διεξήχθη στον Κύπρο, στην πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με τα γκολ των Περέιρα (9′) και Ρέλβας (14′), ωστόσο ο Άρης Λεμεσού αντέδρασε άμεσα και απάντησε με δύο γκολ από τον Κακουλή (18′) και Γκόλντσον (32′).

Δείτε τα τέσσερα γκολ του πρώτου ημιχρόνου

Εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο στην Κύπρο, με την ΑΕΚ να μην καταφέρνει να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της.

