Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ live για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Η ΑΕΚ γνωρίζει πως σε περίπτωση αποκλεισμού, θα μείνει για δεύτερη σερί σεζόν εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης,
Conference League
3ος προκριματικός γύρος (1ο ματς)
0 - 2
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ρεβάνς της OPAP Arena θα γίνει σε μία εβδομάδα (14.08.2025, 21:00).

19:15 | 07.08.2025
16'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Άστοχος ο Πιερό, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περτιοχή και θέση αριστερά

19:14 | 07.08.2025
ΜΕΤΡΑΕΙ το γκολ της ΑΕΚ, 0-2
19:14 | 07.08.2025
Υπάρχει έλεγχος της φάσης, για επιθετικό φάουλ του Περέιρα στη φάση
19:13 | 07.08.2025
14'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-2

Σκόρερ ο Ρέλβας

19:12 | 07.08.2025
13'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ!

Δυνατό σουτ του Ρότα, ο πορτιέρε του Άρη έδιωξε σε κόρνερ

19:09 | 07.08.2025
9'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1

Ο Μάνταλος ελίχθηκε υπέροχα, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Άρη, συνδιάστηκε με τον περέιρα, βγήκε απέναντι από τον πορτιέρε των γηπεδούχων και τον νίκησε με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, για το 0-1

19:04 | 07.08.2025
4'

Μάνταλος και Περέιρα έχουν γυρίσει λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου, για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ομάδας

19:01 | 07.08.2025
2'

Δυνατό παιχνίδι οι γηπεδούχοι, από τα πρώτα λεπτά

18:59 | 07.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:56 | 07.08.2025

Πριν λίγα λεπτά, στο γήπεδο ακούστηκε ο ελληνικός εθνικός ύμνος

18:56 | 07.08.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:56 | 07.08.2025
18:54 | 07.08.2025

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση, τότε στα playoffs του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Αντερλεχτ και τη Σερίφ. Ο «Δικέφαλος» θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην OPAP Arena. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν παίζει με κάποιο… δίχτυ ασφαλείας. Εάν γνωρίσει κάποιο αποκλεισμό, τότε θα μείνει για δεύτερη σερί χρόνιά εκτός ευρωπαϊκής φάσης ομίλων.

18:54 | 07.08.2025

Την αναμέτρηση στη Λεμεσό θα διευθύνει ο Γεωργιανός, Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νταβίντ Αχβλεντιανί και Νταβίτ Γκαμπισόνια. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Γεωργιανός, Μπακαρί Μπρεγκάτζε. Το παιχνίδι έχει και τη συνδρομή του VAR, με τον Γερμανό Σάσα Στέγκεμαν ως πρώτο και τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιούρι ως AVAR.

18:54 | 07.08.2025

Απ’ τη μεριά του, ο Άρης Λεμεσού επικράτησε της Ακαδημίας Πούσκας με 3-2 στην Κύπρο κι εν συνεχεία με 0-2 στην Ουγγαρία και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

18:53 | 07.08.2025

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας και το 0-0 της Ουγγαρίας και θέλει να κάνει το ίδιο κόντρα στον Άρη Λεμεσού, προκειμένου να φτάσει ένα βήμα πριν τη League Phase Conference League.

18:52 | 07.08.2025

Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρίεβ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ, Κακουλλής, Κβιλιτάια,

 

Στον πάγκο: Πισιηας, Σωφρονίου, Καζού, Κοκόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μουρχανέ, Γκάουσταντ, Εφάγκ.

18:51 | 07.08.2025

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Κύπρο έχοντας προχωρήσει σε μία αλλαγή στη λίστα της για το Conference League σε σχέση με τα ματς απέναντι στη Χάποελ. Εκτός έμεινε ο Μαρσιάλ, με τον νεοαποκτηθέντα Λούκα Γιόβιτς να παίρνει τη θέση του. Ο Σέρβος επιθετικός, ωστόσο, θα είναι διαθέσιμος από τη ρεβάνς και έπειτα. Μάλιστα, έμεινε στην Αθήνα για να δουλέψει.

18:51 | 07.08.2025

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Κοσίδης, Πενράις, Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κολιμάτσης, Κοϊτά, Κουτέσα

18:49 | 07.08.2025
18:49 | 07.08.2025

Πρώτη φορά παίρνει φανέλα βασικού ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου, πίσω από το δίδυμο των φορ.

18:48 | 07.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ και κάποιες εκπλήξεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στον πάγκο τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του, ενώ δίπλα στον Ζίνι ξεκινάει ο Πιερό, με τον Κοϊτά να μένει εκτός 11άδας.

18:47 | 07.08.2025

Γνωστή έχει γίνει η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει φανέλα βασικού (ξεπέρασε την αδιαθεσία που είχε)

18:46 | 07.08.2025

Στις εξέδρες του “Alphamega Stadium” της Λεμεσού αναμένονται περίπου 3.000 φίλοι της Ένωσης

18:45 | 07.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

18:45 | 07.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
