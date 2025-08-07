Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ live για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση, τότε στα playoffs του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Αντερλεχτ και τη Σερίφ. Ο «Δικέφαλος» θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην OPAP Arena. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν παίζει με κάποιο… δίχτυ ασφαλείας. Εάν γνωρίσει κάποιο αποκλεισμό, τότε θα μείνει για δεύτερη σερί χρόνιά εκτός ευρωπαϊκής φάσης ομίλων.