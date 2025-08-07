Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Με καλή ψυχολογία στην Κύπρο για το βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού (07.08.2025, 19:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ρεβάνς της OPAP Arena θα γίνει σε μία εβδομάδα (14.08.2025, 21:00).

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας και το 0-0 της Ουγγαρίας και θέλει να κάνει το ίδιο κόντρα στον Άρη Λεμεσού, προκειμένου να φτάσει ένα βήμα πριν τη League Phase Conference League.

Απ’ τη μεριά του, ο Άρης Λεμεσού επικράτησε της Ακαδημίας Πούσκας με 3-2 στην Κύπρο κι εν συνεχεία με 0-2 στην Ουγγαρία και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην Κύπρο είχε ένα απρόοπτο, καθώς δεν συμμετείχε ο Λάζαρος Ρότα.

Η παρουσία του ακραίου διεθνούς αμυντικού είναι πολύτιμη για την Ένωση, καθώς θυμίζουμε ότι ο Μόουζες Οντουμπάτζο είναι εκτός λίστας της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τους Κυπρίους. Αν δεν δώσει το παρών ο Λάζαρος Ρότα, τότε ο Πινέδα είναι εξαιρετικά πιθανό να καλύψει το κενό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντονί Μαρσιάλ κόπηκε από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, στην οποία μπήκε ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Κύπρο με την υπόλοιπη αποστολή.

H ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Φραντζί Πιερό, Ζίνι

Ξένοι (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Τζέιμς Πενράις, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Χριστόφορος Κολιμάτσης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος

Club trained (1): Άγγελος Αγγελόπουλος

Λίστα Β’: Μάριος Μπαλαμώτης, Χρήστος Κοσίδης

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νταβίντ Αχβλεντιανί και Νταβίτ Γκαμπισόνια. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Γεωργιανός, Μπακαρί Μπρεγκάτζε. Το παιχνίδι θα έχει και τη συνδρομή του VAR, με τον Γερμανό Σάσα Στέγκεμαν ως πρώτο και τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιούρι ως AVAR.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση, τότε στα playoffs του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Αντερλεχτ και τη Σερίφ

Ο «Δικέφαλος» θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην OPAP Arena.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν παίζει με κάποιο… δίχτυ ασφαλείας. Εάν γνωρίσει κάποιο αποκλεισμό, τότε θα μείνει για δεύτερη σερί χρόνιά εκτός ευρωπαϊκής φάσης ομίλων.