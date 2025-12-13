Συμβαίνει τώρα:
Άρης – Ολυμπιακός: Χωρίς Μπιανκόν και Ροντινέι η αποστολή των Πειραιωτών

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το ταξίδι του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη στη Super League
Ο Μπιανκόν πανηγυρίζει με Ελ Κααμπί και Ταρέμι (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Άρη στη 14η αγωνιστική της Super League (14/12/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του, με τους Μπιανκόν, Ροντινέι, Ρέτσο και Πασχαλάκη να μένουν εκτός.

Κανονικά είναι στην αποστολή οι Μπρούνο και Ελ Κααμπί που δεν έχουν αποχωρήσει ακόμη για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει κόντρα στον Άρη την 8η σερί νίκη του στη Super League, ώστε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

