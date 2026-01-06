Αθλητικά

Άρης – Παναιτωλικός: Η ομαδική αγκαλιά των παικτών των γηπεδούχων στον Χιμένεθ μετά το γκολ του Μορόν

Έτρεξαν στον πάγκο της ομάδας τους και στον Ισπανό τεχνικό οι “κίτρινοι”
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Άρης προηγήθηκε 2-0 του Παναιτωλικού στο πρώτο μέρος της νοκ-άουτ αναμέτρησής τους για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Μορόν (30′) και Ράτσιτς (44′) ήταν αυτοί που έστειλαν την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ στα αποδυτήρια με το συγκεκριμένο προβάδισμα.

Μάλιστα, το γκολ του Λορέν Μορόν έφερε μία εικόνα συσπείρωσης στον Άρη. Με την επίτευξή του, οι παίκτες των γηπεδούχων έτρεξαν προς τον πάγκο για να πανηγυρίσουν μαζί με τον προπονητή τους, Μανόλο Χιμένεθ.

Κίνηση στήριξης των ποδοσφαιριστών του Άρη προς το πρόσωπό του Ισπανού προπονητή.

