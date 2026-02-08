Άρης – ΠΑΟΚ: «Καίγονται» για τη νίκη και οι δύο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» για την 20η αγωνιστική της Super League (08/02/26, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime) με τις δύο ομάδες παραδοσιακά να προσφέρουν μεγάλες μάχες και ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε απώλεια του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Άρης με τρίποντο θα μείνει ζωντανός στη μάχη της Ευρώπης.

Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη στα παιχνίδια της προηγούμενης αγωνιστικής. Οι κίτρινοι επικράτησαν 1-0 του Παναιτωλικού και ο Δικέφαλος διέλυσε με σκορ 4-1 τον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Λουτσέσκου μεσοβδόμαδα κέρδισε τον Παναθηναϊκό (0-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Άρης θα αγωνιστεί χωρίς τον Μόντσου, που έφυγε δανεικός για τη Χουάρες και είναι πιθανό να βρεθούν στην αποστολή για πρώτη φορά οι Γκαρέ και Κουάμε, που ήρθαν πρόσφατα στο σύλλογο. Ο Χιμένεθ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή για το παιχνίδι.

Ο Λουτσέσκου, που κι αυτός δεν ανακοίνωσε αποστολή, δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς. Ο Σάντσες, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή αναμένεται να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 3-1 κόντρα στον Άρη, ενώ στον αγώνα του Κυπέλλο Ελλάδας Betsson οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 1-1 στο Χαριλάου.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Στέγκεμαν και στο VAR ο Σρέντερ.