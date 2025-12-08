Άρης: Τα σημάδια που άφησε στο πόδι του Ρόουζ το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς

Ο Άρης ηττήθηκε με 3-1 στην έδρα του ΠΑΟΚ, για τη Super League, με τους φιλοξενούμενους να έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς. Μια από τις φάσεις που οι Θεσσαλονικείς φωνάζουν, είναι το τραγικό μαρκάρισμα του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στα πρώτα δευτερόλεπτα του ντέρμπι.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ βρήκε με τις σχάρες του παπουτσιού του τον Ρόουζ ψηλά στον μηρό και τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα από τον Σέρβο διαιτητή, ενώ ο Ιταλός VAR Αλεσάντρο Ντι Πάολο δεν έκρινε πως η φάση έχριζε επανεξέτασης για πιθανή κόκκινη κάρτα, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες της πλευράς του Άρη.

Μια ημέρα μετά, ο Άρης έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με το σημάδι που άφησε στον μηρό του Ρόουζ το άτσαλο μαρκάρισμα του Ιβανούσετς.

Στη φωτογραφία από τα αποδυτήρια του Άρη, τα σημάδια που άφησε το μαρκάρισμα του παίκτη του ΠΑΟΚ στον μηρό του Ρόουζ, είναι ξεκάθαρα!

“Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!

Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ!

Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2′ στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45’+2′ σε βάρος μας!

Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ντροπή Στεφάν Λανουά…” σχολίασαν το βράδυ της Κυριακής (07.12.2025) οι “κίτρινοι” κατά τη διάρκεια του αγώνα, αναφερόμενοι -στα social media- στη συγκεκριμένη φάση.