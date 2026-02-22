Συμβαίνει τώρα:
Άρης: «Τελειωμένος» ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά

Το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής του Άρη έδωσε ο Ισπανός τεχνικός
Ο Μανόλο Χιμένεθ
Ο Μανόλο Χιμένεθ στο Άρης - Κηφισιά (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Κηφισιά στο “Κλεάνθης Βικελίδης” και μετά την ισοπαλία με 1-1 στην 22η αγωνιστική της Super League, ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να αποτελεί παρελθόν από τη θέση του προπονητή.

Το “διαζύγιο” του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ θα πρέπει να θεωρείται μάλιστα δεδομένο, αλλά οι σχετικές διαδικασίες θα “τρέξουν” μετά την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη από τις ΗΠΑ, ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια και επίσημα, η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγιες, θα αναζητήσουν άμεσα τον διάδοχο του Ισπανού προπονητή, με τον Άρη να προχωράει σε μία ακόμη αλλαγή στον πάγκο του μέσα στη σεζόν, καθώς κινδυνεύει να χάσει πια, ακόμη και την 6η θέση.

