Άρης – Βόλος: Με τον Τάσο Δώνη η αποστολή των «κιτρίνων» για την πρεμιέρα της Super League

Οι επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη για την πρεμιέρα της Super League
Ο Τάσος Δώνης
Ο Τάσος Δώνης

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο (23/08/25, 20:00) το Βόλο στην πρεμιέρα της σεζόν στη Super League και ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα έχει τελικά στη διάθεσή του και τον Τάσο Δώνη.

Αφού ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, ο Τάσος Δώνης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρη για τον αγώνα με το Βόλο και είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο με τους “κίτρινους” στη Super League.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ. (23/08), στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στο Κλεάνθης Βικελίδης (20:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντίγκα, Μεντίλ, Φρίντεκ, Πέδρο Άλβαρο, Φαμπιάνο Λάισμαν, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου Ροντρίγκεθ, Γένσεν, Μορουτάν, Μαμαντού Γκνινγκ, Κάρλες Πέρεθ, Ντιάντι, Μισεχούι, Λόρεν Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.

