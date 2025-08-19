Άρης – Βόλος: Περιμένει Μορόν και Δώνη ο Ουζουνίδης για τους «κίτρινους»

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για την έναρξη της σεζόν στη Super League και ο Άρης προετοιμάζεται για την πρεμιέρα με το Βόλο, περιμένοντας την επιστροφή του Τάσου Δώνη και του Λορέν Μορόν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές του Άρη δεν αγωνίστηκαν στο τελευταίο φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά ο Τάσος Δώνης έβγαλε ήδη μέρος του προγράμματος στην προπόνηση και αναμένεται να δώσει το “παρών” στην πρώτη αγωνιστική της Super League Κόντρα στον Βόλο.

Ο Λορέν Μορόν από την άλλη πλευρά, δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί κι αυτός να επιστρέψει στις προπονήσεις, ώστε να τεθεί με τη σειρά του στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.