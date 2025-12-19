Άρης: Χωρίς Φαντιγκά και Ράτσιτς στην Τρίπολη

Με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), για την 15η αγωνιστική της Super League.



Ο Άρης ελπίζει να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα το 2025 – αν έρθει το «τρίποντο», θα είναι μόλις το δεύτερο στις τελευταίες 11 αγωνιστικές, καθώς μοναδική εξαίρεση ήταν το 2-1 επί της ΑΕΛ στου Χαριλάου κι αυτό με γκολ στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός έχει προβλήματα να διαχειριστεί, ενώ δεν ανακοίνωσε αποστολή, η οποία το απόγευμα αναχωρεί για την πρωτεύουσα της Αρκαδίας.



Δεδομένα θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Νοά Φαντιγκά και Ούρος Ράτσιτς – ο πρώτος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ ο δεύτερος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους. Σε αυτούς υπολογίζονται οι Σωκράτης Διούδης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Τάσος Δώνης.