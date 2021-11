Ο Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού… τόλμησε να προσπαθήσει να καρφώσει σε άμυνα του Κάιλ Χάινς της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δέχθηκε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα.

Ο Κάιλ Χάινς δεν δέχθηκε να γίνει “πόστερ” από τον Σακίλ ΜακΚίσικ και… κατέβασε τον γενικό, σε μια απίστευτη φάση στο πρώτο δεκάλεπτο του Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός.

OMG @SirHines is that the block of the season so far?!



Stopping one of the best dunkers @ShaqInTheBox 😳#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/aUjEorns7G