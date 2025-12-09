Αθλητικά

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Γκούντουριτς κόντρα στους πράσινους

Χωρίς Λορέντσο Μπράουν, Νίκο Μάνιον και Φλακαντόρι οι Ιταλοί
Γκούντουριτς
Ο Γκούντουριτς με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο/EPA

Η Αρμάνι Μιλάνο θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Euroleague και ο Μάρκο Γκούντουριτς θα είναι διαθέσιμος για την ιταλική ομάδα, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Για την Αρμάνι δε θα αγωνιστεί ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Λορέντσο Μπράουν, και ο Νίκο Μάνιον, που έχει σπάσει τη μύτη του. Ο Φλακαντόρι μετά από μία μικροεπέμβαση στην καρδιά δεν υπολογίζεται μέχρι νεωτέρας.

Οι Ιταλοί είναι στην 11η θέση της Euroleague και θα βάλουν δύσκολα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία όμως έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις της στη διοργάνωση.

Αθλητικά
