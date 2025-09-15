Αρμάντ Ντουπλάντις: Η βοήθεια που δέχθηκε από τον Καραλή πριν το παγκόσμιο ρεκόρ και το παθιασμένο φιλί στη αρραβωνιαστικιά του

Ιστορικός αγώνας στο Τόκιο, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ, να νικάει για μια ακόμα φορά τον Εμμανουήλ Καραλή και να παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής τα έδωσε όλα για να ζορίσει τον Αρμάντ Ντουπλάντις, προσπάθησε να κάνει την υπέρβαση στα 6,20 μέτρα (6.08 το πανελλήνιο ρεκόρ του), αλλά δεν τα κατάφερε. Η συνέχεια του τελικού, ανήκε στον Σουηδό υπεραθλητή.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις δεν σταμάτησε εκεί, έβαλε τον πήχη στα 6.30, πέρασε με την τρίτη προσπάθεια, και κέρδισε επάξια το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του μεγαλύτερου σύγχρονου σταρ του κλασικού αθλητισμού.

Πριν κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ του, ο Σουηδός βρέθηκε να κάθεται δίπλα στον Εμμανουήλ Καραλή, για να ξεκουραστεί και να δροσιστεί με έναν μικρό ανεμιστήρα.

Αμέσως μετά το… παγκόσμιο άλμα του Ντουπλάντις, ο Σουηδός «πνίγηκε» στην αγκαλιά του Εμμανουήλ Καραλή και άλλων συμπαικτών του, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την εξέδρα και τη σύντροφό του.

Σε ένα ακόμα αγώνα του, η εκλεκτή της καρδιάς του Ντεζιρέ Ινγκλαντέρ ήταν στην εξέδρα και τον καμάρωσε, με τον Σουηδό να της δίνει ένα μεγάλο φιλί!