Άρνε Σλοτ για Μο Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ»

Ο Μο Σαλάχ βρίσκεται πλέον εκτός ομάδας στη Λίβερπουλ, μετά τα παράπονα για το χρόνο συμμετοχής του τη φετινή σεζόν και ο Άρνε Σλοτ άφησε ανοιχτό να έχει τελειώσει η καριέρα του στους “κόκκινους”.

Πριν το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Ίντερ για το Champions League, ο Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε για την υπόθεση του Μο Σαλάχ και τις δηλώσεις εναντίον του, με τον Ολλανδό τεχνικό να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, για το μέλλον του στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Σλοτ για τον Σαλάχ

«Δεν ξέρω για ποιον είπε ότι τον κατηγορεί. Ο μόνος που μπορεί να το απαντήσει αυτό είναι ο Μο. Μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, μου είναι δύσκολο να πω σε ποιον αναφέρεται σε αυτή την κατάσταση. Τον ενημερώσαμε ότι δεν θα ταξιδέψει μαζί μας. Αυτή ήταν η μόνη επικοινωνία από εμάς προς αυτόν. Πριν το Σάββατο, οι δυο μας είχαμε μιλήσει πολύ. Μερικές φορές περισσότερο, μερικές λιγότερο.

Δεν νιώθω ότι έχουν χαλάσει οι σχέσεις μας, αλλά έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως νιώθει. Δεν το είχα αισθανθεί καθόλου μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δεν τον έβαζα να παίζει, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν τόσο τον προπονητή, αλλά ήταν πολύ σεβαστικός προς το σταφ και τους συμπαίκτες του και προπονούνταν πολύ σκληρά, οπότε με εξέπληξε όταν άκουσα ότι έκανε αυτά τα σχόλια.

Η αντίδρασή μου σε αυτό είναι επίσης ξεκάθαρη, και γι’ αυτό δεν είναι εδώ απόψε. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει πάντα δρόμος επιστροφής για έναν παίκτη. Η αντίδρασή του όταν του είπαμε ότι δεν θα είναι σήμερα μαζί μας; Ήταν σύντομη. Δεν έχω ιδέα αν έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση αυτή τη στιγμή.

Δεν αισθάνομαι ότι έχει υπονομευτεί η εξουσία μου. Δεν αφορά σε εμένα όλο αυτό, αφορά στο ότι γίνεται πιο δύσκολο για την ομάδα και τον σύλλογο. Κανείς δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι δύσκολο να βλέπεις μέλη του σταφ που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα να επηρεάζονται από αυτό, κυρίως από τα αποτελέσματα.

Οι περισσότερες σκέψεις μου πηγαίνουν εκεί. Ναι, είμαι σημαντικός επειδή επιλέγω την ενδεκάδα, αλλά η συγκέντρωσή μου είναι στην ομάδα, όχι σε μένα. Συνήθως είμαι ήρεμος και ευγενικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι αδύναμος. Όταν ένας παίκτης λέει τέτοια πράγματα, πρέπει να αντιδράσουμε ως σύλλογος. Και βλέπετε ότι δεν είναι εδώ».