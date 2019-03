Αρπάχτηκαν Τσιτσιπάς και Οζάκα μέσω twitter!

Σε μια ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τρίτης στο twitter ο Έλληνας τενίστας νούμερο 10 στον κόσμο, απάντησε με ειρωνεία στην ειρωνεία της Ναόμι Οζάκα για τα πολλά παιχνίδια που έχει παίξει ο ίδιος σε διάφορα τουρνουά τένις.

Όταν δημοσιογράφος την ρώτησε αν έχει πάθει το ίδιο που έπαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ότι δηλαδή έχασε στον τελευταίο του αγώνα γιατί ήταν πολύ κουρασμένος από τις πολλές συμμετοχές του σε τουρνουά η Οζάκα απάντησε αρχικά: «Θέλω τόσο πολύ να πω ένα αστείο». Στην προτροπή του δημοσιογράφου να το πει δεν απάντησε με αστείο αλλά είπε: «Ήθελα να πω ότι η διαφορά ανάμεσα σ’ εμένα και τον κύριο τοπ 10 είναι ότι δεν έπαιξα σε τόσα τουρνουά όσο εκείνος. Πιστεύω ότι μετά το Αυστραλιανό Όπεν έπαιξε σε εξωφρενικά μεγάλο αριθμό τουρνουά και τα πήγε καλά σ’ όλα. Αυτό ίσως να είναι πρόβλημα. Εγώ, θέλω να επικεντρώνομαι στα μεγάλα τουρνουά. Δεν λέω ότι κάποια τουρνουά δεν είναι σημαντικά, αλλά τα Γκραν Σλαμ, το Ίντιαν Γουελς και το Μαϊάμι είναι τα σημαντικότερα», είπε μεταξύ άλλων η Ναόμι Οζάκα, νούμερο ένα σήμερα στο παγκόσμιο τένις.

Η απάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά σε όλα αυτά ήταν: «Συμφωνώ απόλυτα. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα κυρία νούμερο 1. Εύχομαι τα καλύτερα!»»

Totally agree. I really wish it was as simple as that… Mrs #1. Best of luck! https://t.co/Dz3YU2Nwgj

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 12, 2019