Ατλέτικο – Άρσεναλ 1-1: Δυο πέναλτι έκριναν το ματς, η πρόκριση στον τελικό του Champions League θα κριθεί στη ρεβάνς του Λονδίνου

Η Άρσεναλ κόντραρε για σχεδόν ένα ημίχρονο την Ατλέτικο Μαδρίτης και προηγήθηκε στο “Μετριοπολιτάνο”, οι “ροχιμπλάνκος” ήταν κυρίαρχοι στην επανάληψη και πήραν τελικά την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) που αφήνει ανοικτή την πρόκριση στον τελικό του Champions League, ενόψει της ρεβάνς στον Λονδίνο, σε μια εβδομάδα. Από δυο εκτελέσεις πέναλτι ήρθαν τα γκολ του αγώνα. Δοκάρι ο Γκριεζμάν.

Οι εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι των Γιόκερες και Άλβαρες διαμόρφωσαν το 1-1 στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ, κάτι που δίνει χαρακτήρα… τελικού στη ρεβάνς του “Emirates”. Θυμίζουμε ότι οι Λονδρέζοι θέλουν να επιστρέψουν στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης μετά τη σεζόν 2005–06 και οι “ροχιμπλάνκος” μετά τη σεζόν 2015–16, με τις δυο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους κατάκτηση!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε με το.. πόδι στο γκάζι, από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, ασκώντας πίεση στην Άρσεναλ και αναγκάζοντάς την να βρεθεί σε θέση άμυνας. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι Λονδρέζοι ήταν αυτοί που άγγιξαν στο 6′ το γκολ. Ο Μαντουέκε έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκαν οι Μαρτινέλι και Ινκαπιέ, με τον δεύτερο να κάνει το μονοκόμματο σουτ με το αριστερό και τη μπάλα να φεύγει άουτ.

Το ματς απέκτησε καλό ρυθμό με την Ατλέτικο Μαδρίτης να χάνει την πρώτη της μεγάλη φάση στο 15′. Ο Άλβαρες γύρισε πανέμορφα κι έπιασε το σουτ, λίγο έξω από την περιοχή αλλά ο Ραγιά έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, η Άρσεαλ βγήκε στην επίθεση, ο Όντεγκαρντ έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε σε προβολή του Καρντόσο.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, με τις δυο ομάδες να είναι περισσότερο συγκεντρωμένες στα μετόπισθεν. Η Άρσεναλ πάντως είχε καλύτερη εικόνα και στο 30′ είδε τον Μαντουέκε να σουτάρει δυνατά εκτός μεγάλης περιοχής και να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Τελικά, η Άρσεναλ κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια, έχοντας κάνει το 0-1. Στο 44′ ο Γιόκερες ανατράπηκε εντός μεγάλης περιοχής, ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και νίκησε τον Όμπλακ. Γκολ Νο 5 στο φετινό Champions League για τον επιθετικό των “κανονιέρηδων”.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Ατλέτικο Μαδρίτης πίεσε για να φέρει το ματς στα ίσα. Μόλις στο 49′ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της Άρσεναλ. Τέσσερα λεπτά μετά ο Ράγια απέκρουσε αρχικά το σουτ του Λούκμαν και στην εξέλιξη της φάσης ο Γκριεζμάν έκανε το σουτ από πλεονεκτική θέση αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κολλημένο χέρι του Γκάμπριελ και έφυγε κόρνερ.

Στο 55′ η Ατλέτικο Μαδρίτης ζήτησε πέναλτι, για χέρι του Ουάιτ μετά από σουτ του Γιορέντε. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και ο Μάκελι έδωσε παράβαση μέσω onfield review. Ο Άλβαρες έκανε τρομερή εκτέλεση και έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε πάρει για τα καλά… μπρος και πίεσε για την ανατροπή του σκορ, με τον Γκριεζμάν να έχει δοκάρι στο 63′. Στο 74′ ο Λούκμαν βρέθηκε μόνος απέναντι στον Ράγια, έκανε το πλασέ, αλλά ο πορτιέρε της Άρσεναλ, μπλόκαρε το δυνατό συρτό σουτ του Νιγηριανού.

Κόντρα στη ροή του αγώνα (78′) η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι, για πάτημα του Χάντσκο στον Έζε. Το VAR όμως κάλεσε τον Μάκελι να τσεκάρει ξανά τη φάση και ο διαιτητής ακύρωσε το πέναλτι που είχε δώσει υπέρ των Λονδρέζων. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ της νίκης και είδαν στο 88′ τον Ράις να στέλνει την μπάλα για λίγο άουτ, με μακρινό σουτ. Ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πέρασε η μπάλα, μετά από ισχυρό σουτ του Μολίνα στο 90+3′.

Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι

Βοηθοί: Χέσελ Στέιχστρα, Γιαν ντε Φρις

4ος: Σερντάρ Γκοζομπουγιούκ

VAR: Ντένις Χίχλερ, Πολ φαν Μπούκελ