Άρσεναλ – Λιντς 5-0: Εύκολη επικράτηση για τους Λονδρέζους, «άνοιξε» λογαριασμό ο Γιόκερες

Η Άρσεναλ κέρδισε 5-0 την Λιντς στο «Emirates» για την 2η αγωνιστική της Premier League, με τον Βίκτορ Γιόκερες να πετυχαίνει τα πρώτα του γκολ με την φανέλα των «κανονιέρηδων» οι οποίοι έφτασαν τους έξι πόντους.

Το σκορ για την Άρσεναλ «άνοιξε» ο Τίμπερ στο 34 με τον Τίμπερ να σκοράρει, ενώ στο 45+1΄ ο Σάκα διπλασίασε τα τέρματα των Λονδρέζων στην αναμέτρηση. Στο 48ο λεπτό ο Γιόκερες έκανε το 3-0, ενώ ο Τίμπερ στο 56΄ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 απέναντι στη Λιντς η οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Γιόκερες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 5-0 με το οποίο η Άρσεναλ έκανε το 2/2 στην Premier League.

Από τη πλευρά της η Λιντς έμεινε στους τρεις πόντους.