Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Οι πολίτες κατέκτησαν το League Cup Αγγλίας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον νεαρό Ο’ Ράιλι

Ο Ο' Ράιλι πανηγυρίζει το γκολ του στον τελικό του League Cup/ REUTERS/David Klein

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το League Cup Αγγλίας μετά τη νίκη με 2-0 στον τελικό του Γουέμπλεϊ επί της Άρσεναλ και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Ο’ Ράιλι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κέπα στο 60′ και σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στην Μάντσεστερ Σίτι και έβαλε το βάρος στις πλάτες των παικτών της Άρσεναλ.

Ο Άγγλος αμυντικός της Σίτι χτύπησε και δεύτερη φορά στον τελικό, αφού τέσσερα λεπτά μετά το πρώτο γκολ, εκμεταλλεύτηκε την σέντρα ακριβείας του Νούνιες και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-0 και έκανε τα πράγματα πολύ δύσκολα για τους «κανονιέρηδες».

 

 

Η ομάδα του Αρτέτα δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα την έβαζε στο παιχνίδι, παρά τα δύο δοκάρια που είχε μέχρι το φινάλε με αποτέλεσμα η Μάντσεστερ Σίτι να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Leagu Cup με πρωταγωνιστή τον νεαρό Ο’ Ράιλι.

Οι πολίτες κατέκτησαν για ένατη φορά το League Cup Αγγλίας και είναι σε απόσταση αναπνοής από τη Λίβερπουλ που είναι στην κορυφή με δέκα κατακτήσεις. 

 

ΆΡΣΕΝΑΛ: Κέπα, Γουάιτ (82′ Ζεζούς), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπίας (66′ Καλαφιόρι), Ράις, Θουμπιμέντι, Χάβερτς (66′ Μαντουέκε), Σακά, Τροσάρ (82′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο, Σεμένιο, Τσερκί (90+1′ Φόντεν), Ντοκού, Χάαλαντ.

