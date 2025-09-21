Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό για τους Λονδρέζους στις καθυστερήσεις

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Έμιρεϊτς για την 5η αγωνιστική της Premier League. Προηγήθηκαν από νωρίς οι Πολίτες, ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις οι Λονδρέζοι με φοβερό γκολ του Μαρτινέλι.

Η Άρσεναλ ήταν ανώτερη από τη Μάντσεστερ Σίτι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να πάρει το λιγότερο που της άξιζε, δηλαδή την ισοπαλία.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 9′ με τον Χάλαντ, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν στροφές και να πιέζουν για την ισοφάριση.

Η ομάδα του Αρτέτα έχασε αρκετές ευκαιρίες για γκολ και εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Ντοναρούμα θα κατάφερνε να κρατήσει το μηδέν στα μετόπισθεν, ήρθε ο Μαρτινέλι με υπέροχο γκολ στις καθυστερήσεις να διαμορφώσει το τελικό 1-1, χαρίζοντας έστω τον βαθμό της ισοπαλίας στην καλύτερη Άρσεναλ που δικαιούταν τη νίκη.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, ενώ η Σίτι βρίσκεται μόλις στην 9η θέση της Premier League με 7 βαθμούς.

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ (80′ Μαρτινέλι), Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ζουμπιμέντι, Μερίνο (46′ Σακά), Ράις, Τροσάρ (84′ Νουανέρι), Γκιόκερες, Μαντουέκε (46′ Έζε).

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Χουσάνοβ (46′ Νούνες), Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι (87′ Στόουνς), Ρόδρι, Σίλβα, Ρέιντερς, Φόντεν (68′ Άκε), Ντοκού (87′ Σάβιο), Χάλαντ (76′ Γκονθάλεθ).