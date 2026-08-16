Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε στην Ντόρτμουντ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη – Οργή οπαδών κατά Ιβάν Σαββίδη

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν, προκειμένου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να φορέσει τα κιτρινόμαυρα της Ντόρτμουντ και να “κλείσει” την πορεία του στον ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ, γεγονός που τον κάνει παίκτη των Βεστφαλών. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (16.08.2026)

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Ο Κωνσταντέλιας ενημέρωσε τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας για την αναγκαιότητα της επιστροφής του, καθώς το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026) η νεογέννητη κόρη του λαμβάνει εξιτήριο από την κλινική όπου νοσηλευόταν από τις 8 Αυγούστου.

Αφού περάσει και τις συγκεκριμένες οικογενειακές στιγμές, ο Κωνσταντέλιας θα αναχωρήσει εκ νέου για τη Γερμανία, ώστε να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ.

Η αναχώρηση για Βεστφάλεν και οι αντιδράσεις των οπαδών στην Τούμπα

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (16.8.2026) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Bεστφαλούς. Η μετακίνηση του μπήκε στην τελική ευθεία, προκαλώντας, παράλληλα, αντιδράσεις.

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Σε βίντεο που ανέβηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο “Ντέλιας” έστειλε μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».

Παράλληλα, Γερμανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο “Χ” (πρώην Twitter) ανέφερε πως υπάρχει μεν προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, όχι όμως ακόμη ανάμεσα στους δυο συλλόγους. Οι συζητήσεις των δυο ομάδων φαίνεται πως έγιναν για ένα ποσό στα 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, η Ντόρτμουντ προσέφερε 28.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ για να αποκτήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τη συμφωνία να έχει ακόμα 2.000.000 ευρώ με τη μορφή επίτευξης στόχων.

Μέσα σε αυτό τον καταιγισμό εξελίξεων, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξέφρασαν τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια, πηγαίνοντας στην Τούμπα και σηκώνοντας πανό για κατάληψη. Παράλληλα, είχαν αίτημα για επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη.

Οργανωμένοι οπαδοί ΠΑΟΚ: «Η ευθύνη βαραίνει εσένα Ιβάν Σαββίδη, τέρμα η κοροϊδία»

Οι Οργανωμένοι του ΠΑΟΚ δεν έμειναν εκεί. Εξέδωσαν αιχμηρή ανακοίνωση, τονίζοντας πως η ευθύνη για τη μετεγγραφή του Κωνσταντέλια βαραίνει τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και ζητώντας να μάθουν τους λόγους της συγκεκριμένης κίνησης.

“Υπομονή τέλος, τέρμα η κοροϊδία” ανέφεραν χαρακτηριστικά!

Η ανακοίνωση

“Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….

Μετά από αποτυχημένες απόπειρες πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια (του μεγαλύτερου έλληνα ποδοσφαιριστή) φτάνουμε καλοκαίρι του 2026 να βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές.

Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα Ιβάν Σαββιδη!

Για αυτόν τον λόγο πλήθος κόσμου, οργανωμένου και μη, αυθόρμητα βρίσκεται απο το πρωί έξω από τα ΑΔΕΙΑ γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Απαίτηση μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο.

Όπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου,έτσι σκόπιμα απέφυγες τη συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας την σιωπή.

Η επιλογή μας είναι μονόδρομος,τα γραφεία της παε ΠΑΟΚ τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας.

Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ,οργανωμένο και μη να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπρακτα την αντίθεση του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης.

Την ιστορία την γράφαμε ,την γράφουμε και θα την γράφουμε ΕΜΕΙΣ!

ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ-ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!”