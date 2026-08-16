Μεσίστια σημαία για την πώληση του Κωνσταντέλια έξω απ’ την Τούμπα – «Λευτεριά στον ΠΑΟΚ» φώναξαν οι οπαδοί

Οργή επικρατεί στους φίλους του ΠΑΟΚ για την απόφαση της ΠΑΕ να παραχωρήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Λίγες ώρες μετά την άφιξη του ποδοσφαιριστή στη Γερμανία, οπαδοί της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, φωνάζοντας συνθήματα.

Μάλιστα σε ένδειξη διαμαρτυρίας -και σύμφωνα με το “karfitsa.gr”- οπαδοί χαμήλωσαν μια σημαία του “δικεφάλου” έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου νωρίτερα είχαν αναρτήσει και πανό που έγραφε “Κατάληψη”.

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“Λευτεριά στον ΠΑΟΚ μας”, φώναζαν μεταξύ άλλων οι συγκεντρωμένοι οπαδοί, ενώ επίσης υπήρξαν συνθήματα κατά της διοίκησης της ΠΑΕ.

Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί είναι αντίθετοι στις ενέργειες της διοίκησης του Ιβάν Σαββίδη, ζητώντας μάλιστα και επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα του “δικεφάλου”.

Να αναφέρουμε πάντως πως οι όποιες τους προσπάθειες για να ακυρωθεί η μετεγγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έπεσαν στο κενό, αφού ο παίκτης υπέγραψε στους Βεστφαλούς και πλέον ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι μετέπειτα κινήσεις τους.

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“Όπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου,έτσι σκόπιμα απέφυγες τη συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας την σιωπή.

Η επιλογή μας είναι μονόδρομος,τα γραφεία της παε ΠΑΟΚ τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας.

Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ,οργανωμένο και μη να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπρακτα την αντίθεση του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης.

Την ιστορία την γράφαμε ,την γράφουμε και θα την γράφουμε ΕΜΕΙΣ!

ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ-ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!” ανέφεραν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.